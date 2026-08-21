2026 (जनवरी, फरवरी, मार्च)

2026 हुआ अब शुरू,

सब कही "प्रणाम गुरु"।

जनवरी है पहला महीना,

सबका बहेगा खून पसीना।

स्कूल बंद हुए माघ मिला के संग,

क्या यही है इस संसार का ढंग।

सब गए गंगा मे नहाने,

सारे अपने पाप बहाने।

खत्म हुआ महीना फरवरी के साथ,

बस नजरिये की है बात।

चलता रहा मेले का जोश,

उड़ गए देश वासियों के होश।

फरवरी को झट पट भागाया,

मार्च ने अपनी जगह बनाया।

शुरू हुआ ईरान युद्ध,

कर दिया सब जगह को अशुध।

अमेरिका ने यूद्ध मे हाथ डाला,

चढ़ गई कई लोगों पर माला।

पेट्रोल और गैस की ही कमी,

कई देशों मे गैस सप्लाई थमी।

मौसम ने भी खेला खेल,

सर्दी, गर्मी, बारिश सबका दिखा मेल।

यह महीना है की का?

कर नहीं पा रहे इसे बयां।

यह महीना हुआ अब समाप्त,

का हुआ इससे तुमको प्राप्त।

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53 मिनट पहले