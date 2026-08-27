रक्षा बंधन

रक्षा बंधन एक ऐसा अनमोल और पवित्र बंधन है

जिसमे भाई बहन का अनंत प्यार छिपा है

राखी भाव का भावनाओं का त्योहार है

श्रावन मास की पूर्णिमा को आता ये त्यौहार है

बहने अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधती है

और भाई बहन को संकट मे रक्षा का वचन देता है

जब भाई बहन का मिलन एक लम्बे समय बाद होता है

तो दोनों के बीच भावनाओं का ज्वार उमड़ता है

राखी मिठाई और उपहार इत्यादि तो एक बहाना है

असली अवसर है ये प्यार का

और भावनाओं को व्यक्त करने का

जब फौजीयों के राखी बांधने बहने पहुंचती है

या उनके पास बहनो की भेजी हुई राखियाँ जब पहुंचती है

तो बड़ी मुश्किल से ही एक फौजी अपनी भावना के ज्वार को रोक पता है

राखी का मूल्य उसकी कीमत नहीं

एक बहन का भाई के प्रति प्यार है

रेशम की यह डोरी जिसमें भाई बहन का प्यार है बस्ता

एक भाई का राखी के बिना दिल सूना सूना सा लगता

नहीं है ये मात्र उपहार का त्यौहार

ये तो है अनंत प्रेम और भावनाओं का त्यौहार



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1 hour ago