इस सफ़र में ज़िंदगी चल रहा अंज़ाम है

मंज़िलों की ख्वाहिशें रास्तों के नाम हैं

इस सफ़र में ज़िंदगी चल रहा अंज़ाम है

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एक घंटा पहले