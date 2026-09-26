फ़ितरत

तरह तरह के रंग हैं, फ़ितरत अपनी अपनी,

देख रहा है आईना, नज़रे अपनी अपनी

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

30 minutes ago