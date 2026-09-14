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हिंदुस्तानी बोल रहीं हूं ।

Anand gurjar

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                            देश भक्ति के भाव हैं हिन्दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति और वैराग्य हैं हिन्दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन मानस के प्राण हैं हिन्दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत मां की शान है हिन्दी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा सी दीवानी हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कबीर की वाणी हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानस की चौपाई हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदुस्तानी बोल रहीं हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादू और मलूक की भक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूषण की वाणी और शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश और परदेश में रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम सुधा रस घोल रही हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रजिया और रसखान की वाणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद्मावत की चौपाई हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रहीम के दोहे वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मतवाली बन डोल रही हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान और विज्ञान समेटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति और संस्कारों वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की आध्यात्मिक शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरे राज खोल रही हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किशोर के गानों में हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तानसेन की तानों में हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लता की स्वर लहरी हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोल मैं मीठे बोल रहीं हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिन्दी हूं भारत की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान और सद्भावों वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन जन के हृदय में रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रभाषा बोल रहीं हूं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- आनन्द गुर्जर सहोदर
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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