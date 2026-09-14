हिंदुस्तानी बोल रहीं हूं ।

देश भक्ति के भाव हैं हिन्दी,

भक्ति और वैराग्य हैं हिन्दी,

जन मानस के प्राण हैं हिन्दी,

भारत मां की शान है हिन्दी ।



मीरा सी दीवानी हिंदी,

और कबीर की वाणी हिंदी,

मानस की चौपाई हिंदी,

हिंदुस्तानी बोल रहीं हूं ।



दादू और मलूक की भक्ति

भूषण की वाणी और शक्ति,

देश और परदेश में रहकर,

प्रेम सुधा रस घोल रही हूं ।



रजिया और रसखान की वाणी,

पद्मावत की चौपाई हूं,

मैं रहीम के दोहे वाली,

मतवाली बन डोल रही हूं ।



ज्ञान और विज्ञान समेटे,

संस्कृति और संस्कारों वाली,

भारत की आध्यात्मिक शक्ति,

गहरे राज खोल रही हूं ।



मैं किशोर के गानों में हूं,

तानसेन की तानों में हूं,

और लता की स्वर लहरी हूं,

बोल मैं मीठे बोल रहीं हूं ।



मैं हिन्दी हूं भारत की,

पहचान और सद्भावों वाली,

जन जन के हृदय में रहती,

राष्ट्रभाषा बोल रहीं हूं ।



- आनन्द गुर्जर सहोदर

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21 minutes ago