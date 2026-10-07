अंततः शून्य ही सार्थक रहा ।

मां के गर्भ में भ्रूण रूपी शून्य

से की थी शुरुवात ।

गाजे बाजे के साथ , आरम्भ हुआ

प्रथम चरण ।

माता - पिता का लाड़ दुलार के साथ

सब का मिला प्यार अपरंपार ।

जैसे - जैसे उमर बढ़ी , अपनों की उम्मीद

का भी हुआ विस्तार ।

अपने सपने अपने अरमान

थे विस्तृत फैले गगन समान ।

हर क्षण बढ़ती रही जीवन की कसौटी

पहाड़ जैसी प्रतियोगिताओं में

दब के रह गई खुशियां छोटी - छोटी

जिंदगी होने लगी दुशवार ।

रिश्ते - नाते टूटने लगे

अपनों - पराये के भेद खुलने लगे

समझते - समझाते , समझ आया

ये तो है क्षण भंगुर संसार ।

अंततः शून्य ही सार्थक रहा ।।

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26 मिनट पहले