बेवफा हो गये हैं हमे अपनी धड़कन बताने वाले

जो मिले थे हमें भूल कर जाने वाले

कहां खो गए हमे अपना बताने वाले



सदियों से जिनको मिली थी दर्द - ए - मोहब्बत हमारी

बेवफा हो गये हैं हमारे दर्द पे रोने वाले



कहीं जो मिलेंगे तो न उनको देखेंगे

शिकवा किसी से नहीं ये दिल को रुलाने वाले



छलक आते थे जो आँखों से अश्क हमारे

बेवफा हो गये है अश्कों को अपना बताने वाले



पिरोया है हमने जो अश्कों की माला

जुदा हो गए हैं अश्कों पे रोने वाले



पढ़ते थे उनको जब दर्द - ए - दिल की धड़कन से

बेवफा हो गये हैं हमे अपनी धड़कन बताने वाले

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27 minutes ago