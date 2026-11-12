आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Vaastvikta ka Aakarshan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जितना तुम ने दिया कृपामय ‘कोयली’ तो उस ही में मगन है

Amita Paul

Amita Paul

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वासत्विकता की नीरसता में जाने कैसा आकर्षण है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खादी के कुर्ते के जैसा झोले जैसा अपनापन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की गुड अदरक की चाय बीमारी में मूँग की खिचड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरसों तेल की मालिश जैसा इक आराम का आश्वासन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छज्जू के चौबारे वाला कथन सटीक बैठता है भई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की नगरी से प्यारा मन को अपना घर- आँगन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यंजन छत्तीस तरह के भी हों चॉंदी की थालियाँ सजी हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाल- भात तरकारी मॉं के हाथ की मिल जाए बस मन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन्दर छवि बुद्धि कुशाग्र धन दौलत कुल और वंश बड़ा हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी उतना ना भाता कुछ जितना सीधा- सादापन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की शक्ति शिव की तपस्या शिव का वैभव शिव का तांडव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ सच है पर भक्तों को भाता उनका भोलापन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशुतोष क्या मॉंगूं तुमसे जग में सुख- शान्ति को छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना तुम ने दिया कृपामय ‘कोयली’ तो उस ही में मगन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अमिता अजीत ‘कोयली’ 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
54 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree