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ख़त में प्रेम तुम्हारे लिए

Amit Pandey

Amit Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ख़त में प्रेम तुम्हारे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखना आसान नहीं था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्याही तो बहुत थी मेज़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार तुम्हारे नाम पर आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहर जाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा, लिख दूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हारी याद आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद तो वो होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे कोई दूर हो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ख़ामोशी के उस कोने में रहते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मैं ख़ुद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कम जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिड़की पर धूप कुछ देर बैठी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उसे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा ख़त समझ लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के आने का इंतज़ार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उसके बिना आए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीज़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका थोड़ा-सा मिल जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ख़त का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जवाब मत देना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले में इसे पढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सोच लेना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कहीं कोई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने तुम्हें पाने से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें ख़ुश देखने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआ की है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हाँ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी याद आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ख़त मत लिखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस खिड़की खोल देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरा प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी तुम्हारा नाम लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़रता हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अमित पांडेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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