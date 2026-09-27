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अगर मैं नदी होता

Amit Pandey

Amit Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अगर मैं नदी होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद किसी मंज़िल की तलाश न करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बहता रहता…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ रास्ते मिलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं कुछ पल ठहर जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों से निकलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उनकी ख़ामोशी अपने साथ लाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों से गुजरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लोगों की कहानियाँ सुनता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गाँवों के पास पहुँचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे की हँसी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा ठहर जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं नदी होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी किनारे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कहकर बाँधता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे साथ चलना चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके साथ बहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो दूर जाना चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे चुपचाप जाने देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई पत्थर होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे टकराकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपना रास्ता बनाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शांत होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बेक़रार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों जैसा साफ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी बारिश की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेकाबू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब कोई पूछता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आख़िर जाना कहाँ है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं मुस्कुराकर कहता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मुझे नहीं मालूम…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना जानता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि रुकना मेरी फ़ितरत नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं नदी होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समंदर में जाकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सफ़र खत्म न मानता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मुझे मालूम होता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त्म होना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नई शुरुआत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और नाम है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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