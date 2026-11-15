संघर्षों की इस रात के बाद, निश्चित ही सुखद सवेरा है.

नील गगन के इस विस्तार में, तू एक छोटा-सा खग है,

माना कि राहें कठिन बहुत हैं, और काँटों भरा यह जग है।

तेज़ हवा के थपेड़े हैं, और बादल भी घनघोर घिरे,

फिर भी तेरे छोटे पंखों में, अनगिनत सपने हैं बिखरे।



जब तूफ़ान दिशा भटकाते हैं, और बिजली आँख दिखाती है,

तब तेरी भीतर की ज्वाला ही, तुझको राह दिखाती है।

कष्टों की इन तेज़ आँधियों में, तू हार कभी ना मानेगा,

अपने अदम्य साहस के बल पर, मंज़िल अपनी पहचानेगा।



अंधकार की काली चादर को, चीर उजाला लाना है,

हर पीड़ा को शक्ति बनाकर, तुझको पार लगाना है।

थक कर रुकना तेरी फितरत नहीं, तू उड़ान निरंतर भरता जा,

विपदाओं के हर पर्वत से, तू निडर होकर लड़ता जा।



गिरकर उठना, उठकर उड़ना, यही तो तेरी पहचान है,

तेरे हौसलों की उड़ान के आगे, छोटा पड़ता आसमान है।

पंख थकें पर मन ना हारे, यही जीवन का सार है,

जो पार करे हर बाधा को, उसी की होती जय-जयकार है।



देख, क्षितिज के उस पार कहीं, तेरा नव-सवेरा मुस्काता है,

जो सहता है हर कष्ट यहाँ, वही अपनी मंज़िल पाता है।

हे खग! तू बस चलता चल, यह सारा अंबर तेरा है,

संघर्षों की इस रात के बाद, निश्चित ही सुखद सवेरा है......…

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एक घंटा पहले