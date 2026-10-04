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रोशनी कभी हारती नहीं

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            रोशनी और अँधेरे की इस अनंत जंग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जीत हमेशा रोशनी की ही होती है…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, यह बात और है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी अँधेरा बहुत घना होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत गहरा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी इतना लंबा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि इंसान को लगने लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"शायद अब सुबह कभी नहीं आएगी…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन याद रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"अँधेरा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कभी हमेशा के लिए नहीं होता।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन क्षितिज पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद की पहली किरण जन्म लेती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात की सारी स्याही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज की एक मुस्कान के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में सुख का सूरज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कुछ पल के लिए ही आता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन वे कुछ पल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी उम्र पर भारी पड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सुख के वे छोटे-छोटे क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ समय नहीं होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे यादें बनकर धड़कनों में बस जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी बनकर आत्मा में उतर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उम्मीद बनकर जीवन भर साथ चलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी अपने का स्पर्श,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी अधूरे सपने का पूरा होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बिना कहे किसी का समझ जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पल भले ही क्षणिक हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इनकी चमक उम्र भर रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अगर आज ज़िंदगी में अँधेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घबराना मत…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"रात कितनी भी लंबी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह का आना तय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द कितना भी गहरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून का एक पल उसका अर्थ बदल सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उम्मीद की एक छोटी-सी किरण भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी ज़िंदगी को फिर से रोशन कर सकती है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने भीतर की रोशनी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझने मत देना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"अँधेरा रास्ता रोक सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मंज़िल छीन नहीं सकता।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और याद रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"ज़िंदगी में रोशनी के कुछ पल ही काफी होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी उम्र को रोशन करने के लिए…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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