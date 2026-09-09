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प्यार को प्यार...

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            "प्यार को प्यार..."
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार तो सभी करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दावे भी सभी करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे न प्यार ही हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न झूठा कोई दावा किया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही वजह रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हम जैसा आदमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के बीच रहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर तनहा ही रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ उबाल ऐसे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बेवक्त दिल में उठ आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द ऐसे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लफ़्ज़ों में उतरने से पहले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हमसे सब्र का रिश्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यूँ गहरा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो उजालों पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा अँधेरों का पहरा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी हर बात को निभाने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने ख़ुद को मिटा देने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरज़ोर कोशिश की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी ख़ुशी में अपनी ख़ुशी ढूँढी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके दर्द को अपना समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी हर साँस तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके नाम करने की कोशिश की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जाने क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ हमसे ही बेज़ार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कहते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम कहो तो तुम्हारी हर बात निभा लेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जहाँ कहोगे, वहीं अपना संसार बना लेंगे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वो फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ऐसे शख़्स की तलाश में रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उनके साथ चल सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके साथ चलकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी मंज़िल न बन सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही वजह रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वो बहुतों के होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के न हो सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक हम हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका अपना कोई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हर किसी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तहे-दिल से हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मोहब्बत का हासिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाना नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना पाए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी शिद्दत से चाह लेना होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी की याद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रह जाना भी इबादत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी की ख़ुशी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराकर सह लेना भी मोहब्बत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ ख़ुदाया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पर अपना करम बरसाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका तू ख़ुद नाख़ुदा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने तेरा नाम लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तूफ़ान को सहना सीखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम शिकायत लेकर नहीं आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस शुक्रगुज़ार हैं तेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तूने हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत करना सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना हिसाब, बिना शर्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी हासिल की उम्मीद के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"शुक्रगुज़ार हूँ तेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सदा रहूँगा…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने प्यार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार की तरह समझा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इबादत की तरह सजा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा लगा मानो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों में ख़ुशबू ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना रंग भर दिया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक टूटे हुए दिल ने भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे करम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का हुनर सीख लिया हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंततः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम हमें मिला नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वही प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भीतर से पूरा कर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो अपना होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना न हो सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही हमें यह सिखा गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मोहब्बत किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हासिल करने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत तो ख़ुद को किसी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेहतर इंसान बना देने का नाम है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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