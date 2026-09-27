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मेरी बात फिर अधूरी रह गई...

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मेरी बात फिर अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी मुस्कुराहट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दूरी ढह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहने की चाहत थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर बात फिर अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कसम खाने और तोड़ने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी रस्में बह गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लबों तक आई थीं जो बातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आँखों में ही रह गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात फिर अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका और मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रिश्ता नहीं है शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हम दोनों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो एक सा रिसता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा रिश्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नाम और पहचान से परे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे शब्दों में बाँधना मुश्किल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समझना भी शायद अधूरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो कुछ भीतर ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप रिसता रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हर रिश्ते से परे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर रिश्ते में दिखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आँखें मेरी आँखों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्या क्या कह गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सुनता ही रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी बात फिर अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात फिर अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जानता हूँ उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शायद कभी ऐसा लगा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे लगा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी मुझे जान सकेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने भी बहुत कुछ किया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस तक पहुँचने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कुछ रास्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलकर भी मंजिल तक नहीं जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जान पहचान पुरानी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूरी कुछ ऐसी बढ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कल तक जो अपनी लगती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज एक अनकही कहानी बन गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अनकही दास्तान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी परछाईं बनकर रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे साथ तो रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मेरी होकर भी न हो सकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात फिर अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा खुदा तो नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर खुदा से कम भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी की कई मजबूरियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी कमी छोटी भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही वो मुझसे जुदा तो है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मुझसे जुदा भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर होकर भी दिल के करीब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और करीब होकर भी मेरा नही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकवे शिकायतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस रिश्ते में नहीं होतीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी कौन सी बात है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमने एक दूजे से नहीं कही
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ कहा हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ सुना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जो सबसे जरूरी था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शायद कभी कहा ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ कहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बात मन में ही रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें नम हुईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान ठहर गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात फिर अधूरी रह गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद हर कहानी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा होना जरूरी नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में कहाँ ठहरते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग मिलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें पाने के लिए नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से मिलाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें कही नहीं जातीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस महसूस की जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूरियाँ मिटती नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जीना सिखा जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत सच्चाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अधूरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सबसे गहरा रह गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जब उसकी मुस्कुराहट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों के दरवाजे पर दस्तक देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल कुछ कहना चाहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर शब्द फिर खामोश हो जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अधूरी रह जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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