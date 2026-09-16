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तो सिर्फ़ एक नाम बनकर मत जाना

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            "कुछ ऐसा…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा कहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रूठे हुए दिलों को भी रिझा जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खामोशियों को भी समझा जाए....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा बहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नदी प्यासे किनारों को छू जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा जियो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और को भी जीना सिखा जाए....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा मुस्कुराओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उदास आँखों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाला उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा बनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हें देखकर कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना खोया हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौसला फिर पा जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा चलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि राहें तुम्हारे कदमों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल पहचान लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा जलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अँधेरे भी तुम्हारी रोशनी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अर्थ जान लें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब विदा हो इस दुनिया से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सिर्फ़ एक नाम बनकर मत जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"एक एहसास बनकर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विश्वास बनकर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम जिए थे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की ज़िंदगी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी बेहतर हो गई थी।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कुछ ऐसा कहो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा रहो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा बहो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसा जियो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम अकेले न जियो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई दिल जी उठें।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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