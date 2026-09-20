आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kuch Anjan Se Log...
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कुछ अनजान से लोग...

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "कुछ अनजान से लोग"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हदों से परे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अब "बेहद हो गए हैं"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अजनबी से लोग थे कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज मेरी "ज़िंदगी हो गए हैं..."
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते तो कुछ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ख़ामोशियों में उतर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कुछ भी कहें उनसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बस मुस्कुराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"दिल में उतरते जाते हैं।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई वादा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई रिश्ता नाम का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी जाने कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिस्सा बन गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर एक शाम का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ एहसास कभी राज़ नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिल जाएँ रूह से रूह की तरह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लोग फिर कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"अजनबी नहीं होते।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी मौजूदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द भी सुकून बन जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी एक मुस्कान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा हुआ मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जीना सीख जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग मिलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ राहों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मिलते हैं "किस्मत की दुआओं में"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर यूँ समा जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी साँसों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि उनका ज़िक्र भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"इबादत सा लगने लगता है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी तरह के रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मेरी रूह में खो गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनजान से लोग थे कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरी "ज़िंदगी हो गए हैं।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद रिश्तों की खूबसूरती यही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता नाम से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"निभाने से अपना होता है…"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग करीब होकर भी दूर रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ दूर होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"हमारी धड़कनों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree