आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   khamoshi ka humsafar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ख़ामोशी का हमसफ़र

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ख़ामोशी का हमसफ़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़ामोश लम्हे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ ख़ामोश नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे दिल की तहों में उतरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर की रौशनी छोड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी ख़ामोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कह जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बयान करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताक़त लफ़्ज़ों में कहाँ होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ के मोहताज नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे रूह से निकलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रूह तक पहुँचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को बदल देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र में मिलने वाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अजनबी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजनबी नहीं रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही मुलाक़ात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआ बन जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी रिश्ते के भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के सबसे क़रीब बस जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उनकी मुस्कुराहट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उनकी ख़ामोशियाँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों का ऐसा कारवाँ बन जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक़्त की हर गर्द से गुज़रकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बिखरता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी रफ़्तार से चलती रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते बदलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िलें बदलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बिछड़ जाते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कुछ मुलाक़ातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तक़दीर की इबारत बन जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें वक़्त भी मिटा नहीं पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रब हमारी ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसे मुसाफ़िर भेजता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ठहरते बहुत कम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सिखा जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मोहब्बत सिर्फ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा लेने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि किसी की रूह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक उजली याद बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जाने का हुनर भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बिछड़ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो जाना नहीं होता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ फ़ासले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को उसकी अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहराइयों से मिला देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में उजाला छोड़ जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे कभी दूर नहीं जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हमारी दुआओँ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी मुस्कानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे सब्र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारे हौसलों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा ज़िंदा रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुलाक़ात को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेमत समझकर जीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एहतराम से निभाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर जुदाई को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ख़ूबसूरत तालीम समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सफ़र का हिस्सा बना लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लफ़्ज़ों से नहीं लिखा जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एहसासों की स्याही से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह के सफ़्हों पर उतरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ुबाँ पर नहीं आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहानियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी में जन्म लेती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यक़ीन में पलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद से सँवरती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इंसान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी सबसे बेहतर शक्ल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलवा जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर में बस इतना ही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर आपकी मौजूदगी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक दिल को भी सुकून मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक रूह को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद की एक किरण नज़र आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझ लीजिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका सफ़र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेकार नहीं गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
20 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree