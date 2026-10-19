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"हम" हो गया है

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            ‘हम’…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के अरमान भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तेरी रहगुज़र से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यूँ भटक गए हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो हम भी किसी ख़याल के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमख़याल हो चले हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुश्वारियाँ कहूँ या मजबूरियाँ तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जो भी है मेरी ज़िंदगी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही कुछ हिस्सेदारियाँ रही हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आँखों का पानी सूखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मैंने शर्म बेच खाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बेहयाई में भी अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ही निशानियाँ रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता बहुत है दिल मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ग़मज़दा यादों के मौसम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अजीब-सी नमी ठहरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ख़ुशियों के हर आलम में…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास कुछ तो तुम्हारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम नहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर सब तुम-सा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पहलू में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही चंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परेशानियाँ रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ख़ुदा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी ज़िक्र तेरा किया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस भी दहलीज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजदा किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ ख़ुद को ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा पाया है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इश्क़ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही फ़लसफ़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या रूह का कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनकहा रिश्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुझमें तलाशता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ज़िंदा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नूर है या बेनूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास है या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे कोसों दूर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जो भी यादें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अब मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इकलौता सरमाया हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पाने की चाहत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद को खोकर मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ज़िंदगी से बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही पाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम नहीं हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अब मैं भी कहाँ रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे जाने के बाद इस दिल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले जैसा कुछ भी कहाँ रहा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब बिखर गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाहिशें ख़ामोश हो गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ साँसें जीना सीख गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ धड़कनें उदास हो गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर वक़्त ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बात सिखाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हर टूटन में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गहराई है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दर्द कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह पर बोझ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ने आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की राह दिखाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तेरी कमी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकायत ज़रा कम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ख़ुद से मिलने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिलसिला जारी है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादें अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे साथ हैं ज़रूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब ख़ुद से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी गहरी यारी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम नहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद मैं भी पहले-सा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इस बिछड़ने की कहानी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ खोया भी तो नहीं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना मयस्सर हुआ है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाई ने मुझे ख़ुद से मिलाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हिस्से का दर्द सहते-सहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कुछ हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब ‘हम’ हो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अब… जो रिश्ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सिर्फ़ दर्द से था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ कम हो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्म अभी भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उनमें उम्मीद का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरहम हो गया है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुझे खोकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनमोल पा लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ ने मुझे तोड़ा ज़रूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसी टूटन ने मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जीना सिखा दिया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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