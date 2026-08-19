आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   hridy ke taar...
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हृदय के तार...

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हृदय के तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों छेड़ते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तार दिल के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जानते हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे स्पर्श भर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तार-तार हो जाएँगे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हृदय कोई वाद्य नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मनचाहा सुर दे सको;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो वह मंदिर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर स्पंदन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अदृश्य ईश्वर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहट सुनाई देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूना ही है तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आत्मा को छूना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मौन को सुनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँखों में उतरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सत्य पढ़ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दों में कभी कहा नहीं गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल पाने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो वह साधना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ स्वयं को मिटाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर का अंश दिखाई देने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल के तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत छेड़ो यूँ ही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें सांसारिक धुन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अधूरी प्रार्थना बसी है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि छूना ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इतनी श्रद्धा से छूना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि टूटकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बिखरूँ नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि तुम्हारे स्पर्श से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अधिक पूर्ण हो जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
55 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree