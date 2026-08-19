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दुआओं से बढ़कर...

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            दुआओं से बढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआएँ दिया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआएँ लिया करो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर इतना भी न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर सको तो, साहिब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के दर्द को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा-सा समझा करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की ख़ामोशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपी बात पढ़ा करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी बहुत छोटी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे शिकवों में न गँवाया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर किसी के काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आ सको तो कम-से-कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके दिल को न दुखाया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गर इतना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कर सको तो, साहिब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मुहब्बत किया करो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना मतलब, बिना शर्त,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इंसानियत से जिया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आख़िर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत नहीं, शोहरत नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान के हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ उसकी दुआएँ रह जाती हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआएँ दिया करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआएँ लिया करो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर इतना भी न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर सको तो, साहिब!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत किया करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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