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Amit Kumar

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                            तुम बहुत तीखे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बहुत सादे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी अपनी दुनिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे अपने वादे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग-बाग कुछ भी कहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने कब उनकी सुनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहें चाहे कठिन हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल की आस चुनी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दिखावे की चाहत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दुनिया से कोई गिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल ने सच मान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी राह पर कदम चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफ़ानों से कह दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम झुकने वालों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात चाहे जैसे हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम रुकने वालों में नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी हमारी कमजोरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धैर्य की पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सादगी हमारी ताकत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हौसला हमारी जान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बदलें, मौसम बदलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल जाए चाहे ज़माना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने अटल इरादों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बदलेंगे अपना फ़साना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जीत शोर से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास से मिलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच्चे इरादों की राह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन मंज़िल तक जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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