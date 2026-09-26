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अपने मन में ढूंढो,अपने - अपने राम को

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अपने मन में ढूंढो, अपने-अपने राम को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने शून्य पनप रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरा के आग़ोश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने बुद्ध शांत हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही सन्तोष में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितनी जानकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढ रही हैं राम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितनी मीराएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोज रही हैं घनश्याम को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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वो ही मौला, वो ही गुरु है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही सत्य, वो ही साईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपनी साख न जानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या समझे वो पीर पराई!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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जाने कितने शिव धनुष हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने परशुराम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण तो वो एक ही ज्ञानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़त्म हो सकी न जिसकी कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर कर भी जो मर न सका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही तो अविराम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने सबको बांध लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका अपना काम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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जिसके मोह में लूट रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कोई मोल नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका मोल लगाते फिरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही तो अनमोल है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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जाने कितनी शबरी बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह में ढूंढे राम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपना कुछ न तज़ा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो क्या समझेगा राम को?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम नाम पर लड़ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम में रमता कोई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा को जो चोर हैं कहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उनके मन में चोर नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोर की चोरी वो ही जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जाने मनमोहन के राम को...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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राम कहो, कृष्ण कहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पुकारो किसी भी नाम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन उसके दिल तक पहुंचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अड़चन न राह में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी बात बताने आये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग में तुलसीदास जन आम को—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर-उधर जिसे ढूंढ रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन में ढूंढो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन से ढूंढो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने राम को...-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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