कई मर्तबा उसने शिकायत की थी

कई मर्तबा उसने शिकायत की थी,

कि वो सामने वाला बहुत घूरता है...

दिल नादान था, जो भुलावों में आया,

कहाँ जानता था—वो क्यों घूरता है।



न समझ सका उस नज़र का सबब,

न पढ़ सका आँखों में छुपा राज़,

कहाँ ख़बर थी कि एक ख़ामोश नज़र में,

छुपा होगा इतना गहरा अंदाज़।



जो सुकून बचा था ज़िंदगी में,

वो भी उसकी निगाहों में बह गया,

एक पल की अनजानी-सी आहट से,

जाने क्या-क्या भीतर ढह गया।



न जाने अचानक ये क्या हो गया है,

हर चेहरा अब जाना-पहचाना लगता है,

हर आँख में वही अक्स उभरता है,

हर नज़र में वही डर दिखाई देता है।



वो शख़्स तो अब कहीं ओझल है,

पीछे छोड़ गया बस तन्हा राहें,

मगर उसका साया बनकर ख़ौफ़,

अब भी चलता है मेरे साथ-साथ।



दिखता नहीं वो इन आँखों के आगे,

फिर भी हर तरफ़ उसका एहसास है,

जैसे कोई अनकही-सी कहानी,

जो ख़ामोशी में आज भी मेरे पास है।



मगर अब ये दिल भी सीख रहा है,

हर नज़र से डरना ज़रूरी नहीं,

हर गुज़रता साया मंज़िल नहीं होता,

हर ख़ामोशी भी मजबूरी नहीं।



कुछ ज़ख़्म वक़्त से भर जाते हैं,

कुछ दर्द हमें मज़बूत बना जाते हैं,

और कुछ अनकहे एहसास ही तो हैं,

जो हमें ख़ुद से फिर मिला जाते हैं।



अब जो भी अक्स दिखाई देता है,

उसे डर नहीं—एक सबक समझता हूँ,

जो बीत गया, उसे बीत जाने देता हूँ,

और हर नए सवेरे में ख़ुद को चुनता हूँ।



वो शख़्स भले ही दूर चला गया,

उसका साया भी एक दिन ढल जाएगा,

दिल पर जो ख़ौफ़ आज ठहरा है,

वही कल हिम्मत बनकर मुस्कुराएगा।



क्योंकि हर अनकहा एहसास

हमेशा दर्द बनकर नहीं रहता

कभी-कभी वही एहसास

इंसान को भीतर से इतना गहरा कर देता है

कि फिर कोई अँधेरा

उसकी रूह का उजाला नहीं छीन पाता।

-आचार्य अमित

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1 hour ago