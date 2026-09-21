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कई मर्तबा उसने शिकायत की थी

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            कई मर्तबा उसने शिकायत की थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वो सामने वाला बहुत घूरता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल नादान था, जो भुलावों में आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ जानता था—वो क्यों घूरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न समझ सका उस नज़र का सबब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पढ़ सका आँखों में छुपा राज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ ख़बर थी कि एक ख़ामोश नज़र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुपा होगा इतना गहरा अंदाज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सुकून बचा था ज़िंदगी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी उसकी निगाहों में बह गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल की अनजानी-सी आहट से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने क्या-क्या भीतर ढह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने अचानक ये क्या हो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा अब जाना-पहचाना लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँख में वही अक्स उभरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नज़र में वही डर दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शख़्स तो अब कहीं ओझल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे छोड़ गया बस तन्हा राहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसका साया बनकर ख़ौफ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी चलता है मेरे साथ-साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता नहीं वो इन आँखों के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हर तरफ़ उसका एहसास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई अनकही-सी कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ख़ामोशी में आज भी मेरे पास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अब ये दिल भी सीख रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नज़र से डरना ज़रूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गुज़रता साया मंज़िल नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़ामोशी भी मजबूरी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ज़ख़्म वक़्त से भर जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द हमें मज़बूत बना जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ अनकहे एहसास ही तो हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमें ख़ुद से फिर मिला जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जो भी अक्स दिखाई देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे डर नहीं—एक सबक समझता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, उसे बीत जाने देता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर नए सवेरे में ख़ुद को चुनता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो शख़्स भले ही दूर चला गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका साया भी एक दिन ढल जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल पर जो ख़ौफ़ आज ठहरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कल हिम्मत बनकर मुस्कुराएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि हर अनकहा एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा दर्द बनकर नहीं रहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी वही एहसास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को भीतर से इतना गहरा कर देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि फिर कोई अँधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी रूह का उजाला नहीं छीन पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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