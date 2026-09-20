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आदत नहीं

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            रुकने की आदत नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए थका हूँ, मगर हारा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते कठिन थे, मंज़िल दूर थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मैंने ख़ुद को पुकारा सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ता रहा हर बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे कदमों ने साथ दिया या नहीं,\
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से जीतने की चाह नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ख़ुद से हारना मंज़ूर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख बस इतना रहा उम्र भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपने सिवा किसी से लड़ा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हराना था, वह भीतर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जिसे जीतना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी कोई और नहीं, मैं ही था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझ आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे गहरा युद्ध तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही भय, अहं और भ्रम से है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गिरकर भी उठता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूटकर भी मुस्कुराता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अँधेरों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर का दीप जलाए रखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सच में आगे बढ़ता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न शिकायत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी से कोई गिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक संकल्प है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से बेहतर बनूँ आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आज से बेहतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कल लिखूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और को हराने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि हर दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही कल से आगे निकल जाने में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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