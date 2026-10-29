अनायास मिल जाए जिन्दगी का मुल मंत्र

सोच शुन्य, चिन्ता शुन्य

ना पाने की इच्छा,ना खोने का डर

ना किसी से प्रेम, ना किसी से भय

शान्ती खुद बखुद अपने क्रम मेआ जाती है



विश्वास,सन्तुष्टी,शून्यता, शान्ती।



न किसी बंधन की बाह,न मुक्ति की चाह,

न कल की फ़िक्र, न भुत की आह।

सांसों की लय में सिमटी घड़ीया

शून्यता के छोर पर मिले शान्ती की राह



विश्राम, मौन, शुन्य चेतना,शान्ती



ना कोइ लालसा, न चाह की आग,

शून्यता के आंगन में सासो का धीमा राग।

भीतर की दुनिया जब हो जाए शांत,

अनायास मिल जाए जिन्दगी का मुल मंत्र



सत्य,सत्य बोध,शून्य विचार, शान्ती।

- अमित कुमार पांडेय

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

12 minutes ago