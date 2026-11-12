फिर निशामुख की लालिमा में वो समा जाता है

उषा की लालिमा में सुबह उतर आती है

धूप-छाँव की लहरों में तैरने से पहले

सुबह खत्म हो जाती है

दिन तैरते हुए आगे तक जाता है

फिर निशामुख की लालिमा में वो समा जाता है



रात के समंदर में सब कुछ विलीन हो जाता है

केवल एक रोशनी स्रोत दिखता है

जिससे एक रौशनी तैरती हुइ धरती पर उतरती है,

जिसे कोई छू नहीं सकता, केवल देख सकता है,

और फिर वह प्रकाश स्रोत उसे अपने पास बुला लेता है।

लालिमा के आने से पहले वो स्रोत भी ओझल हो जाता है



फिर नए रुप मे प्रकाश स्रोत से उषा की किरणे क्षणिक अस्तित्व लिए फिर से जमी पर आती है



शायद यही जिन्दगी है

पुनरावृत्ति के साथ अपनी भुमिका।



यह बधन नहीं वरदान है

प्रकृति का अमृत ज्ञान है

सब कुछ जल-थल-नभ मे विद्यमान है

इसी मे उलझी सबकी जान है

- अमित कुमार पांडेय

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एक घंटा पहले