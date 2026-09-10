चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।

रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,

एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।



ये टिमटिमाते तारे और भी लगे प्यारे,

चाँद से निकले जब रोशनी के फव्वारे।

अंधेरों में जगमग उजाले हों, पास न आए दिन,

रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,

एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।



नदियों का संगीत और हवाओं की मद्धम चाल,

इन दोनों के जादू में चाँदनी लगे और भी बेमिसाल।

रह न पाऊँ मैं एक पल भी इनके बिन,

रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,

एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।



वक्त को बाँध दूँ, आने न दूँ सवेरा,

चाँद को डूबने न दूँ, हाथों में बस हाथ हो तेरा।

प्यारी चाँदनी, प्यार के हों हर पल-छिन,

रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,

एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।

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19 मिनट पहले