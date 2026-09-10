रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,
एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।
ये टिमटिमाते तारे और भी लगे प्यारे,
चाँद से निकले जब रोशनी के फव्वारे।
अंधेरों में जगमग उजाले हों, पास न आए दिन,
रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,
एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।
नदियों का संगीत और हवाओं की मद्धम चाल,
इन दोनों के जादू में चाँदनी लगे और भी बेमिसाल।
रह न पाऊँ मैं एक पल भी इनके बिन,
रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,
एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।
वक्त को बाँध दूँ, आने न दूँ सवेरा,
चाँद को डूबने न दूँ, हाथों में बस हाथ हो तेरा।
प्यारी चाँदनी, प्यार के हों हर पल-छिन,
रात को रोक दूँ, आने न दूँ दिन,
एक पल न कटे चाँद, चाँदनी और तेरे बिन।
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19 मिनट पहले
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