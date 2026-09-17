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उसके मम्मी-पापा से फरियाद

Alok Sharma

Alok Sharma

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                            मम्मी-पापा मुझको अपना बेटा समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना लड़का ऐसा-वैसा समझें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसकी जली रोटियाँ भी हँसकर खाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी-पापा मैं उसका हाथ बटाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जब काम से घर लौटूंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं उसके पाँव दबाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत हद से ज्यादा समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ये मेरा आपसे वादा समझें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने वादे से ना मैं मुकरूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ना मुझको नेता समझें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी-पापा मुझको अपना बेटा समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना लड़का ऐसा-वैसा समझें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे दूर मैं सारे दुख रखूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी-पापा मैं उसको हरदम खुश रखूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको हसाने के बहाने ढूँढूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लड़कर सो जाए तो उसका माथा चूमूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरे साथ खुशियों का समंदर देखेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी-पापा वो आपको मेरे अंदर देखेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मोहब्बत को भी आप अपनी मोहब्बत जैसा समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मम्मी-पापा मुझको अपना बेटा समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना लड़का ऐसा-वैसा समझें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक शर्मा 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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