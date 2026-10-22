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तारों से टिमटिमाते दीप देख ये लगा

Alok Sharma

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                            यूँ सामना अपना हुआ कइयों तूफान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हैं कि सीना तान के रहे हैं शान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखा खुदा ने क्या ही इन लकीरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ रहा ज़माना इनको इतने ध्यान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी ताजा है स्वाद जेहन के कोने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबूजी चीज खाने की लाते दुकान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उल्फत के समंदर में गहरे डूब जाओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो एक बार तुम भी जाके जान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों से टिमटिमाते दीप देख ये लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी का पर्व आया आसमान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखते हैं हम उसे अक्सर जो ख्वाब में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रब्त गहरी इतनी अपनी उस मकान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलोक कुछ रहता नहीं पछतावे के सिवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहर बुझा तीर चला हो जुबान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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