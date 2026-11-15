खोजिये खुद में कहीं छुपा करार है

देखिये तो हर तरफ कैसी ये मार है

पैसा ही माई बाप पैसा ही यार है



देखा है दुनियाँ का दस्तूर यूँ पुराना

चमत्कार को ही यहाँ नमस्कार है



मिलते नहीं जहान में यूँही नहीं हम तुम

रहता कोई शायद कभी का उधार है



संसार सब निस्सार सा इसके बिना लगता

प्रेम ही तो पावनी गंगा की धार है



मानिक रतन में नहीं मिला ये आज तक

खोजिये खुद में कहीं छुपा करार है



हो रहा आलोक को गुलशन यूँ नुमाया

रंग खुशबओं का सज गया बाजार है

-आलोक

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एक घंटा पहले