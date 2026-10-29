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जिंदगी किसी की ना ग़मों से स्याह हो

Alok Sharma

Alok Sharma

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                            ना हमें किसी से कुछ पाने की चाह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियां से बहुत ही अलग अपनी तो राह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछे तो जाके रुक्मणी से प्रश्न ये कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधे अधूरे कृष्ण से कैसे निबाह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग शहंशाह के दरबार में जायें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें तो नाखुदा की पावन पनाह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माह के आखीर में हाथ ना फैलाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फकत इतनी आदमी की तनख्वाह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसर रब की हर जगह यह मान ले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों किसी से फिर कोई गुनाह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी की रोशनी सभी के दामनों में हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी किसी की ना ग़मों से स्याह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नापना आ गया आलोक नयन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी भी गहरी उल्फतों की थाह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आलोक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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