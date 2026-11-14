इन्सां जब भी तन्हाई में जी भर कर के रोता है

पानी पलकों की कोरों को यूँही कभी भिगोता है

इन आँखों के अंदर खाने आँसू का एक सोता है



रंग बिरंगे मुस्कानों के इतने सारे मोती को

लब के धागों में कोई तो इनको रोज पिरोता है



सब धुल जाया करता उसके भीतर की तह तक

इन्सां जब भी तन्हाई में जी भर कर के रोता है



हर दिन यादों की पोटल का वजन बढ़ता जाता है

और आदमी है कि इनको खुद में ही गुम ढोता है



एक समंदर भरे हिलोरें कहीं जेहन के कोने में

गहरे में जाकर आलोक वहीँ कहीं जा खोता है

-आलोक

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2 hours ago