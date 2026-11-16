जगह हो दिल में सभी समाया करते हैं

अपने पन का लोग यहाँ दम भरते हैं

अदाकार आला दर्जे के बनते हैं



दर्द दिलों की देहलीजों पर दिखते जो

नयनों में ये पानी बने उफनते हैं



जगह हो दिल में सभी समाया करते हैं

पड़ने को दुमहले भी कम पड़ते हैं



पूछे कोई तो इन फूलों से

लिबास तबस्सुम के ये क्यों पहनते हैं



दुकान ग़मों की चलती जोरों से

ग्राहक इसके रोज नये ही बनते हैं



ऐसा क्या होता है इस पैसे में

इसको पाकर अक्सर लोग बदलते हैं



ठहर सी जाती हैं आँखें ये बारिश में

सिक्के पानी के जब कभी उछलते हैं



है आलोक सोच यही तो हैरत में

पाँव समय के एक जगह ना टिकते हैं

-आलोक

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एक घंटा पहले