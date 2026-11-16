गाँव की हर गली आने वाले दिनों की तैयारी में जुटी है

बारिश की नमी अभी धरती के सीने में बाकी है

भादों की दुपहरी की धूप अभी तीखी है



मिट्टी और बारिश की मिली जुली खुशबू लिये चलती है

हवा जो खेतों से हो कर गुज़रती है



भादों अब धीमे धीमे अपनी गठरी समेट रहा है

क्वार की दस्तक साफ़ सुनाई देने लगी है



धूप के आगे आकर बादल उसे ढंक लेते हैं

बादलों की ओट से सुनहरी धूप चमकती है



अब खेत उम्मीद से भरने लगे हैं

गाँव की हर गली आने वाले दिनों की तैयारी में जुटी है

-आलोक

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले