फकीर कुछ कह रहा है ऊपर निगाहें उठाकर

खड़े हैं आसमान में लंगर डाले

जायेंगे बरस कर ही अब अब्र ये काले



दुनियाँ जहान घूम आये हम इनकी खातिर

भटकाते हैं कहाँ कहाँ ये दो वक़्त के निवाले



मंज़िल पर पंहुचने पर सबने शाबाशी दी

किसी को नजर ना आये मगर पाँव के छाले



फितरत ही ऐसी है लोगों की ज़माने में

मिला देते हैं हर बात में ये मिर्च मसाले



फकीर कुछ कह रहा है ऊपर निगाहें उठाकर

सबकी खैर कर तू आसमान वाले



सब छोड़ के यहीं चले जाना सबको

आलोक दौलत कोई कितनी भी कमाले

-आलोक

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले