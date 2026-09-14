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भार्गव राम खण्डकाव्य - 60

AL Mishra

AL Mishra

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                            भार्गव राम का हुआ आदेश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवव्रत अब युद्ध प्रारम्भ करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहिं पहला प्रहार हो गुरुवर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवव्रत पहुँच गये अपने रथ पर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिव्य वाण छोड़ा भार्गव राम ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवव्रत कंधे को छूकर निकला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ से मलकर निज कंधे को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ा देवव्रत तीर गुरु चरणों में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्योदय के साथ होता युद्ध शुरू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरु बन्द होता युद्ध सूर्यास्त सदा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला तीर सदा ही चले गुरु का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिवादन तीर चले देवव्रत का।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन इक्कीस हुआ भीषण युद्ध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय पराज्य का कोई निर्णय नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के थे अस्त्र दिव्यास्त्र समान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय किसी को स्वीकार नहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि मुनि अरु देव थे बेचैन सभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचे कुरुक्षेत्र पावन भूमि सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकेत पाय ऋषि मुनि अरु देवों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवव्रत शीश था अब गुरु चरणों में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अशर्फी लाल मिश्र
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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