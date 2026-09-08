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भार्गव राम खण्डकाव्य - 57

AL Mishra

AL Mishra

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                            गंगे! सब अन्यायी क्षत्रिय राजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें उत्पीड़न ऋषियों मुनियों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षत्रिय कैसे बना लूँ अपना शिष्य?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरु कैसे दूँ ज्ञान अस्त्र शस्त्र का?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवन! आप का कथन सत्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षत्रिय राजा पथ अन्याय सदा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हित उनमें नहिं होता भाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज स्वारथ में रहते डूबे सदा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषिवर!पूत हमारा अनुशासित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा मातु पिता गुरु आज्ञाकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा विनय कर रही बार बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूतहि शिष्य बना लो एक बार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा पुत्र चरण रज धरि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुमति माँग रहे राम से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुमति पाइ कहें देवव्रत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहिं छत्र, शपथ आज से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब विधि आश्वासन पाइ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकृति दी भार्गव राम ने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शस्त्र ज्ञान अरु युद्ध कला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिया दिव्य ज्ञान भी राम ने।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अशर्फी लाल मिश्र
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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