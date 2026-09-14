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मेरी मिट्टी की आवाज़

AKSHAY KUMAR

AKSHAY KUMAR

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैंने जब पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को समझना सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी किताब से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आवाज़ से सीखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें डाँट में भी अपनापन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी भी एक कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अधूरे शब्दों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा संसार बसा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो हिंदी थी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खेतों की पगडंडी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नंगे पाँव चलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चूल्हे की आँच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी की ख़ुशबू बनती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दादी की कहानियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों को उजाला करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पिता की चुप्पी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनकही बातें पढ़ती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तुलसी की चौपाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कबीर की पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी विरह-पत्र की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीगी हुई स्याही बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर उतरती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने शहर बदल लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहजे बदल लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई नए शब्द अपना लिए...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी घर का दरवाज़ा खोलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ संबोधन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए मन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ रख देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषाएँ केवल बोली नहीं जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हमारे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे जीती रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हिंदी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी उत्सव की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन की रोशनी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो उस दीपक की लौ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पीढ़ियाँ बदलने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के किसी कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ आज नहीं हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनकी सिखाई हुई हिंदी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज भी मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त की तरह बहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी आवाज़ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनके सिखाए हुए शब्द हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके हाथों की छुअन नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उन्हीं शब्दों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी उनका अपनापन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ कहीं जाती नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी भाषा बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर रह जाती है। ❤️
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद इसीलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं हिंदी बोलता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो केवल शब्द नहीं बोलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी दी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरी दुनिया जीता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन कोई बच्चा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी माँ को पुकारकर कहेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माँ, मुझे सब समझ आ गया...”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी कहीं न कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना अर्थ लिख रही होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी माँ की आवाज़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे की आँखों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी गाँव की मिट्टी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पुराने घर की दीवारों में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी बेटे के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उसकी माँ नहीं होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसकी सिखाई हुई भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा जीवित रहेगी। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अक्षय कुमार राजन 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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