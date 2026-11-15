नए नए तरानों से शाम ढल रहा है

तुझ संग प्रीत प्रेम की लगाई है

महफिलों में बस तेरी याद आई है

तू मेरे हर मर्ज की दवाई है

खूबसूरत तेरी बातों का शमा चल रहा है

नए नए तरानों से शाम ढल रहा है

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एक घंटा पहले