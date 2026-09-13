जीवन सार और लोक-कल्याण

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Akhilesh Joshi 'Anpadh'

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                            अस्सी साल उम्र मिल जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी रात नींद में जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन और बुढ़ापा बीते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता में दिन-रात हैं रीते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन के पीछे मत लड़ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ यहीं छोड़ है जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव तन जो तुमने पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही धन्य है जग ने अपनाया ॥१॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द बहुत पर मौन है प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेत रंग मन का उजियारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्रत रखने से सेहत सुधरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर झाँको, भ्रम सब टरें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा की आवाज सुनो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेक राह जीवन की चुनो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर जो हो स्वाभिमाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिमान को दूर भगाना॥२॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ों पास जब बैठो भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्यवाद दो सुख की गाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामकाज पर जाओ जब तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाचारों को भूल ना जाना तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंदुरुस्ती सबसे बड़ा धन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोगी की पीड़ा समझो मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसें चलती हैं जो सीने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्य भाग हैं तब जीने में॥३॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदा हो तो जीवन मानो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत सत्य है इसको जानो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन-दुखी का दुख हर लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परोपकार ही सच्चा गहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार भरी नैया से तरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोक-कल्याण सदा ही करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अनपढ़' सबका मंगल गावे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुखी रहे जग, सब सुख पावे॥४॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अखिलेश जोशी ‘अनपढ़’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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