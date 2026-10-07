आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Tahrna theek hota hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ठहरना ठीक होता हैं

Akash Kumar

Akash Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            चलते रहने से तन थक जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरना ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार आगे बढ़ते रहना अच्छा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरना ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कब तक काम करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शाम यूं ही गुमनाम करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरना ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोश होकर ज़रा उसे देखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आंखे मेरी आंखे थोड़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने भीड़ में सिर्फ़ उसका दिखाई देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रो का ठहरना ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से आगे निकल जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसाँ नहीं किसी के दिल में रह जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सुनो रुक जाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरना ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इस दर तो कभी उस दर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा नहीं हर बार ठोकर खाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले जाओ मगर सुनो नजरों से दूर न होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतने दूर चले जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरना ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी चिता पर आना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लौं को सीने से लगाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो सबसे अंत में जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना है ठहरना ठीक होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- ऐ. के. गौतम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree