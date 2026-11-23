हाथ मलते रहोगे जो वक्त गया निकल

गुजरा जमाना गुजरा वो पल,

देख बेहयायी आज याद आती कल,

गुजरा जमाना गुजरा वो पल।



पहले घर घर होते थे, घर में परिवार,

दिल से दिल मिलते, थे सुन्दर विचार।

प्रेम के बंधन में बंधे रहते थे सकल,

गुजरा जमाना गुजरा वो पल।



अब घर-घर में नफरत, पनपने लगे,

नफरत की आग में, सब जलने लगे।

स्वार्थ में ये आलम कितना गया बदल?

गुजरा जमाना गुजरा वो पल।



मिट्टी के घरों में, थे मिट्टी के लोग,

पत्थर के घरों में, हैं पत्थर के लोग।

पत्थर मिज़ाज देख जाता दिल दहल,

गुजरा जमाना गुजरा वो पल।



क्षणिक सुख के पीछे, भागे जा रहे,

कि जागो किधर तुम, बहे जा रहे।

हाथ मलते रहोगे जो वक्त गया निकल,

गुजरा जमाना गुजरा वो पल।

-अजीत कुमार



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55 मिनट पहले