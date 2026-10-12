अच्छे दिन के नज़ारे

गरीब रो रहे हैं हंसते सामन्त सारे,

लगता है आ गये हैं अच्छे दिन के नज़ारे।

बह रही हवायें उल्टी बह रही धाराएँ,

लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।



मज़लूमों के ऑंसू न पोछते हैं कोई,

पोछना जो चाहे वही हो जाते द्रोही।

चल रहा है शासन सब जुमले के सहारे,

लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।



महंगाई देखो कैसे तारों को छू रही है,

त्रस्त सारी जनता घुट-घुट के जी रही है।

भाषण में नित्य फोड़े विकास के गुब्बारे,

लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।



धर्म में उलझे हैं जात-पात में बंटे हैं,

इंसानियत का दुश्मन बन फर्ज से हटे हैं।

बुझते जा रहे हैं, सब सत्य के दीया रे,

लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।



भविष्य को कुचल कुछेक खा रहे मलाई,

नौनिहाल भी सड़क पे लड़ रहे लड़ाई।

माँगें हक़ तो मिलती गन पैलेट की बौछारें,

लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।



राजा सा व्यवहार लोकतंत्र में उचित नहीं,

खामोश ये तूफान है क्या ये तुम्हे सूचित नहीं।

जीद्द पे जो आ जाये पल में करे किनारे,

लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।

-अजीत कुमार



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1 hour ago