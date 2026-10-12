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अच्छे दिन के नज़ारे

Ajit Kumar

Ajit Kumar

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                            गरीब रो रहे हैं हंसते सामन्त सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है आ गये हैं अच्छे दिन के नज़ारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह रही हवायें उल्टी बह रही धाराएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़लूमों के ऑंसू न पोछते हैं कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोछना जो चाहे वही हो जाते द्रोही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा है शासन सब जुमले के सहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महंगाई देखो कैसे तारों को छू रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रस्त सारी जनता घुट-घुट के जी रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषण में नित्य फोड़े विकास के गुब्बारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म में उलझे हैं जात-पात में बंटे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत का दुश्मन बन फर्ज से हटे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझते जा रहे हैं, सब सत्य के दीया रे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भविष्य को कुचल कुछेक खा रहे मलाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौनिहाल भी सड़क पे लड़ रहे लड़ाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँगें हक़ तो मिलती गन पैलेट की बौछारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा सा व्यवहार लोकतंत्र में उचित नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोश ये तूफान है क्या ये तुम्हे सूचित नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीद्द पे जो आ जाये पल में करे किनारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है आ गये हैं, अच्छे दिन के नज़ारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अजीत कुमार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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