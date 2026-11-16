इसलिए जीवन को केवल भविष्य बनाने में मत गुजार देना, कभी वर्तमान में जीना भी जरूरी है।

एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी परिवार के नाम कर देता है।

बच्चों के भविष्य के लिए अपने वर्तमान को भूल जाता है।

घर बनाता है, रिश्ते सँभालता है,

अपनी इच्छाओं को अधूरा छोड़कर अपनों की जरूरतें पूरी करता है।



उसे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है,

अभी बच्चों को आगे बढ़ाना है,

अभी घर को और बेहतर बनाना है।



लेकिन जीवन कभी किसी की योजनाओं के अनुसार नहीं चलता।

एक दिन उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है।

वह घर, जिसे बनाने में उम्र लगा दी, वहीं रह जाता है।

वे सपने, जिनके लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया, किसी और की जिम्मेदारी बन जाते हैं।



शायद जीवन का सबसे बड़ा सच यही है—

इंसान पूरी उम्र अपनों के लिए बहुत कुछ जोड़ता है,

लेकिन अंत में अपने साथ कुछ नहीं ले जाता।



पीछे रह जाते हैं उसके कर्म, उसका प्रेम और कुछ यादें।



इसलिए जीवन को केवल भविष्य बनाने में मत गुजार देना, कभी वर्तमान में जीना भी जरूरी है।

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43 मिनट पहले