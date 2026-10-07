बल्कि दिल से अपना मान लिया था।

हम तुम्हें बार-बार याद करते हैं,

तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि

हमारे पास करने को कोई काम नहीं,

या हमारी ज़िंदगी तुम्हारे बिना रुक गई है।



हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं,

हर दिन मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं,

अपने हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाते हैं…

लेकिन इन सबके बीच

दिल के एक कोने में तुम आज भी वैसे ही बसे हो।



तुम्हारी याद हमें इसलिए नहीं आती

कि हमारे पास तुम्हारे अलावा सोचने को कुछ नहीं,

बल्कि इसलिए आती है

क्योंकि हमारे पास तुम्हारे अलावा

ऐसा कोई नहीं, जिसे दिल ने इतनी गहराई से चाहा हो।



कभी-कभी बिना किसी वजह के

तुम्हारा ख्याल अचानक दिल में उतर आता है,

आँखें कुछ कहे बिना नम हो जाती हैं,

और दिल बस यही सोचता है—

काश, तुम आज भी उतने ही करीब होते

जितने कभी हुआ करते थे।



तुमसे दूर होकर भी

हमने तुम्हें अपने अंदर से कभी दूर नहीं किया।

तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बातें,

तुम्हारी छोटी-छोटी यादें…

आज भी हमारे दिल में उसी तरह ज़िंदा हैं,

जैसे वक्त ने उन्हें छुआ तक न हो।



हम तुम्हें याद करते हैं,

क्योंकि तुम्हें भूल जाना हमारे बस में नहीं।

हम तुम्हें चाहते हैं,

क्योंकि यह चाहत कोई आदत नहीं,

बल्कि दिल की वह गहराई है

जहाँ से तुम्हें निकालना

शायद हमारी पूरी उम्र के बस में भी नहीं।



और अगर कभी तुम्हें लगे

कि हम तुम्हें बहुत याद करते हैं,

तो बस इतना समझ लेना—

हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है,

वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं,

लेकिन तुम्हारे लिए हमारे दिल में जो प्यार है,

वह आज भी उतना ही बेशुमार है…

जितना उस दिन था,

जब हमने पहली बार तुम्हें

सिर्फ पसंद नहीं,

बल्कि दिल से अपना मान लिया था।

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एक घंटा पहले