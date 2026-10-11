आख़िरी दस्तक

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अजय कुमार

अजय कुमार

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                            एक आत्ममंथन करती कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी न जाने कितनी बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का सौगात लेकर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल रूपी दरवाज़े पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितनी बार दस्तक लगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार नई उम्मीद जगाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार नया उजाला लाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सूनी दुनिया को महकाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार एक नई बहार आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अफ़सोस! मैंने उसकी पुकार सुनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अपनी ख़ामोशी नहीं तोड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने दिल के दरवाज़े खटखटाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हर बार उम्मीदें उसकी छोड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न एक बार भीतर से जवाब दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आने का कोई पैग़ाम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही धुन में इतना मग़रूर रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों को ठुकराकर ख़ुद को ही दूर किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे लगा, अभी तो बहुत वक़्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों से मिलने के हज़ारों अवसर हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नहीं तो कल मिल ही जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में अभी अनगिनत सफ़र हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन ऐ मेरे यार! वक़्त कहाँ ठहरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज अपना है, कल बिछड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अवसर बार-बार नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर खोया लम्हा लौटकर नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जब ख़ामोशी दिल में उतर आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बीती हुई घड़ियाँ याद बनकर सताती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मन में एक सवाल उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खुशियाँ अब भी मेरा दरवाज़ा खटखटाती हैं?क्या अब भी कोई आख़िरी दस्तक बाकी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरी ख़ुशियों की कोई राह अभी बाक़ी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई पुकार मुझे फिर से बुलाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ज़िंदगी एक और अवसर दे पाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ मेरे यार! अगर वह दस्तक अब भी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मेरा दिल उसे अनसुना न कर पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने सारे भ्रम और अभिमान छोड़ दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों के लिए दिल के सारे द्वार खोल दूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझ आया है, जीवन का सार यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल को जी लेना ही सच्चा उपहार यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ हमेशा दरवाज़े पर नहीं आतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर ठुकराई दस्तक लौटकर नहीं आती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खुशियाँ पास होती हैं, हम उनका मूल्य नहीं जानते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब वे विदा हो जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब हम उम्र भर एक आख़िरी दस्तक की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अजयकुमार
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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