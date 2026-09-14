राष्ट्र का आदर्श नेतृत्व.

मत बनो धरा पर भार ! त्यागो छुद्र कामनाएं !

झुके आसमान, तुम्हारे निज संघर्ष के आगे ,

उठो, जन्म दायनी माँ की पूर्ण करो भावनायें !

हृदय विशाल कर, उदारता की स्व-पहचान दो ,

ध्येय में परहित सर्वोपरि हो, वृक्ष से संज्ञान लो !

शील-सदाचार की, नभ में बहें सुगंधित हवायें ,

वैभवी बनो इतना, ईर्ष्या द्वेष छुद्र दिखने लगे ,

स्वदीप जलाओ, जो दूसरों के तम हरने लगे !

तुम्हारे सत्कर्म से, समग्र भेद रहित धारा बहे ,

हर जुबान, सदा तुम्हारी शुचिता की गाथा कहे !

जगाओ मानव धर्म की, सुप्त पड़ी संभावनाएं ,

सहिष्णुता से पूर्ण करो, मानवीय हर कामनायें !

पल दो पल की, जय-जय कार को, न स्थान दें ,

क्षण, प्रतिक्षण मानव मूल्यों को, नई पहचान दें !

जाओ तुम, जब धरा से, हर आँख से आँसू बहे ,

तब युग, तुम्हारे पुन: आगमन की प्रतीक्षा सहे !









- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

28 मिनट पहले