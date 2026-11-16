ख़ुश रहें मुझको मोहब्बत में रुलाने वाले।

अब कहाँ हैं वो मेरे ख़्वाब सजाने वाले

किस तरफ़ चल दिए वो साथ निभाने वाले



अब किसी से भी शिकायत नहीं करता हूँ मैं,

ख़ुश रहें मुझको मोहब्बत में रुलाने वाले।



वक़्त पड़ने पर हक़ीक़त ये खुली है हम पर,

साथ देते ही नहीं साथ जताने वाले।



हमने ख़ामोशी से हर ज़ख़्म सहा है लेकिन,

कब समझ पाएँगे ये ज़ख़्म लगाने वाले।



अब तो महफ़िल में भी तन्हाई नज़र आती है,

जाने किस सिम्त गए बज़्म सजाने वाले।



जिनके दम से कभी आबाद था दिल का आँगन,

छोड़कर चल दिए वो फूल खिलाने वाले।



हमने हर दर्द को सीने में छुपाया बरसों,

क्या समझ पाएँगे अरफ़ातؔ, सताने वाले।

-अरफ़ात बाराबंकवी

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एक घंटा पहले