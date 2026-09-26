खुद से मिलें?

रेल के एक छोटे से सफ़र में,

एक लड़की मेरे पास बैठी हुई थी।

न मैंने उनका नाम पूछा, न उन्होंने मेरा ।

दोनों लोग बाहर देख रहे थे,

खिड़की के बाहर भागते पेड़-पौधे, नदियाँ,

और भीतर चुप्पी का शोर था।

दोनों लोग कहीं खोए हुए थे,

उसने अचानक पूछा-"आप भी किसी से दूर जा रहे हैं?"

मैंने हँसकर कहा, "शायद खुद से।"

वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली-"तो जल्दी मत जाना, कभी-कभी खुद तक पहुँचने में पूरी ज़िंदगी लग जाती हैं।

अगला स्टेशन आया, वह उतर गयी। न नाम बताया, न फिर कभी मिलना हुआ।

आज भी जब सफ़र लंबा होता है, मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ-शायद किसी अगले स्टेशन पर वह अनजाना सा दोस्त फिर मिले, और पूछे-"अब खुद से मिले?"

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1 hour ago