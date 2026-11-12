तो शायद आज ये दूरी न होती।

तुम हर दफ़ा मनाने आए,

मैं हर दफ़ा रूठा रहा।



तुम रिश्ते को सँभालते रहे,

मैं अपने अहं में डूबा रहा।



तुमने कितनी बार कहा था,



चलो, बैठकर बात करें।

कुछ शिकवे तुम कह देना,

कुछ शिकायतें हम भी कम करें।



मगर मुझे तो इंतज़ार था,

कि पहले तुम झुक जाओगे।



मैं क्यों अपनी बात से पलटूँ,

तुम ख़ुद ही लौटकर आओगे।



फिर एक दिन तुम चुप हो गए,

कोई शिकायत भी नहीं आई।



मैंने समझा जीत गया हूँ,

पर हाथ लगी बस तन्हाई।



आज पुरानी बातें पढ़ता हूँ,

तो ख़ुद से नज़र चुराता हूँ।



जिसे मनाने का अवसर था,

उसे खोने का कारण पाता हूँ।



अब समझ आया, देर से सही,

हर बात में जीत ज़रूरी न थी।



तुमसे पहले झुक जाता मैं,

तो शायद आज ये दूरी न होती।

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एक घंटा पहले